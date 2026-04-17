В Омской области водитель сбил 11-летнюю девочку на улице Транспортной

В четверг, 16 апреля, в Таре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району в 16:15 часов. Инцидент случился на улице Транспортной, 22.
Предварительно установлено, что 63-летний водитель «Шевроле Нива» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок с различными травмами попал в больницу.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.