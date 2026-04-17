В Оренбуржье нашли автомобиль подозреваемого в убийстве полицейского

В Оренбургской области нашли автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в стрельбе по полицейским в поселке Аккермановка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новотроицка.

Источник: РИА "Новости"

Стрельба в Аккермановке произошла накануне. Полицейские попытались задержать человека, находившегося в федеральном розыске. В ходе операции мужчина открыл огонь, один сотрудник полиции погиб, еще трое пострадали.

Машину обнаружили в районе поселка Белошапка. Власти призвали местных жителей ограничить посещение Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли, так как подозреваемый может быть вооружен.

В минздраве Оренбургской области сообщили, что раненые полицейские находятся в стабильно тяжелом состоянии. Как уточнил губернатор региона Евгений Солнцев 17 апреля, состояние двух пострадавших полицейских улучшилось.

«Третьего пришлось перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи. Связались с семьей погибшего. Старший лейтенант погиб в свой день рождения», — написал глава региона в телеграм-канале.

По данным МВД, стрелявшим был Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения. Он передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной, предположительно номер «-851-» 102-го региона.