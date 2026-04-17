Суд в Волгограде решит судьбу 43 миллионов экс-депутата Короткова

Напомним, накануне, 16 апреля, региональный парламент скорректировал постановление от 12 февраля 2026 года, изменив формулировку прекращения полномочий экс-депутата на антикоррупционную статью, лишив парламентария всех льгот и преференций. Ранее Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск областной прокуратуры, которая оспорила досрочное сложение депутатских полномочий Короткова по собственному желанию. В надзорном органе предоставили доказательства того, что он продолжал руководить бизнесом, занимая оплачиваемую должность председателя комитета регпарламента.