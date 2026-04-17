В Перми осудят лжеюристов, которые обманули 97 человек

Пять человек в возрасте от 30 до 48 лет обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в УМВД России по Перми.
По версии следствия, организатор — 32-летний юрист из Перми — учредил фирму, которая два года имитировала юридическую помощь. Злоумышленники арендовали офисы, нанимали сотрудников без специального образования, размещали объявления в интернете и обзванивали горожан из кол-центров.
Клиентам обещали 100-процентный результат в решении любых проблем: перерасчёт пенсий, оформление льгот, статус малоимущей семьи, улучшение жилищных условий и другие вопросы. За услуги брали от 36 до 200 тысяч рублей.
С июня 2019 по январь 2021 года жертвами преступной группы стали 97 жителей Перми и Пермского края. Общая сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми.