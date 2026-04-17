Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми осудят лжеюристов, которые обманули 97 человек

За свои услуги они брали от 36 до 200 тысяч рублей.

Пять человек в возрасте от 30 до 48 лет обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в УМВД России по Перми.

По версии следствия, организатор — 32-летний юрист из Перми — учредил фирму, которая два года имитировала юридическую помощь. Злоумышленники арендовали офисы, нанимали сотрудников без специального образования, размещали объявления в интернете и обзванивали горожан из кол-центров.

Клиентам обещали 100-процентный результат в решении любых проблем: перерасчёт пенсий, оформление льгот, статус малоимущей семьи, улучшение жилищных условий и другие вопросы. За услуги брали от 36 до 200 тысяч рублей.

С июня 2019 по январь 2021 года жертвами преступной группы стали 97 жителей Перми и Пермского края. Общая сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Перми.