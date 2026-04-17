11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

ДТП с автобусом в Ярославской области произошло утром в пятницу, 17 апреля.

В Ярославской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса. Пострадали, по меньшей мере, 11 человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Как известно на данный момент, инцидент случился утром в пятницу, 17 апреля. При этом какие-либо подробности пока не сообщаются. В частности, неизвестно, сколько машин было повреждено в результате ДТП. Также не называются причины и другие обстоятельства случившегося.

Однако уже сейчас имеются данные о пострадавших. Так, различные травмы получили сразу 11 человек. Их состояние уточняется.