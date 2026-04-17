В Екатеринбурге дроппер похитил у пенсионерки 630 тысяч и получил 6 лет колонии

В Екатеринбурге суд вынес приговор уроженцу Республики Адыгея Виктору Карпенко. В 2023 году мужчина вошел в состав группы мошенников в качестве курьера. Преступники звонили пенсионерам и сообщали им о ДТП, которые якобы происходили с участием их родственников.
Так, одной из жертв преступной банды в середине октября 2023 года стала пожилая женщина. Злоумышленники убедили ее в том, что по вине ее дочери в ДТП пострадали несколько человек. Чтобы помочь девушке избежать наказания, необходимо заплатить 500 тысяч рублей.
— В ходе телефонного разговора соучастник убедил пенсионерку в необходимости конспирации при передаче денежных средств, в связи с чем к ней домой должен приехать курьер, которому следует передать деньги, завернутые в ткань и пакет, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Курьером и оказался Виктор Карпенко. Он замаскировал свою внешность солнцезащитными очками и головным убором, а затем дважды в течение дня приехал к пенсионерке в дом на улице Щербакова. Он забрал у обманутой женщины больше 630 тысяч рублей, после чего перевел их на счет мошенников.
Так, Виктора Карпенко признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой».
Мужчину приговорили к 6 годам колонии общего режима, а также взыскали с него 630 тысяч рублей похищенных средств и еще 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда в пользу пенсионерки.
Отмечается, что в отношении остальных членов преступной банды возбуждены отдельные уголовные дела.