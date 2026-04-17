Во Владикавказе при погрузке мусорных контейнеров прогремел взрыв, погиб человек

Взрыв с последующим возгоранием произошел во время погрузки мусорных контейнеров во Владикавказе. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
Как сообщается, взрыв произошел утром в пятницу, 17 апреля, на углу улиц Интернациональной и Партизанского переулка. Погиб работник коммунальных служб. В момент взрыва он выполнял работы по уборке территории.
«К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб… На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы», — сообщил глава региона, отметив, что специалисты сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.
Напомним, неделю назад, утром в пятницу, 10 апреля, на складских помещениях с пиротехнической продукцией во Владикавказе произошел взрыв, который унес жизни двух человек, еще 14 пострадали. Было повреждено около десяти машин, часть из которых оказались под частично обрушившимся зданием. Причиной взрыва могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем.