Во Владикавказе при погрузке мусорных контейнеров прогремел взрыв, погиб человек

Напомним, неделю назад, утром в пятницу, 10 апреля, на складских помещениях с пиротехнической продукцией во Владикавказе произошел взрыв, который унес жизни двух человек, еще 14 пострадали. Было повреждено около десяти машин, часть из которых оказались под частично обрушившимся зданием. Причиной взрыва могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем.