Вертолет разбился в Индонезии — погибли все восемь человек на борту

В индонезийской провинции Западный Калимантан разбился вертолет, на борту которого находились восемь человек. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, передает Jakarta Globe.
По данным полиции, все находившиеся на борту признаны погибшими. Вертолет потерпел крушение утром в четверг по местному времени.
Спасатели смогли добраться до места аварии лишь вечером того же дня. Работы осложнялись труднодоступной местностью и ограниченной видимостью.
Причины катастрофы пока не установлены. Личности погибших официально не раскрываются.
Ранее сообщалось, что вертолет выполнял внутренний рейс между населенными пунктами региона. Связь с воздушным судном была потеряна вскоре после вылета.
В поисково-спасательной операции были задействованы около 20 специалистов, а также вертолет военно-воздушных сил Индонезии.
