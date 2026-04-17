В райцентре под Воронежем «Опель Астра» врезался на встречке в «Ладу Гранта»

В Павловске Воронежской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.
Авария произошла в 12.00 на улице 40 лет Октября. По предварительным данным дорожной полиции, 41-летний водитель автомобиля «Опель Астра» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта».
В ДТП пострадали водитель «Опеля» и три пассажира «Лады» — 13 летняя девочка, 43-летняя женщина и 48-летний мужчина, их доставили в больницу.
