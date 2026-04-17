В Кузбассе горняков выводят из шахты «Талдинская-Кыргайская»

КЕМЕРОВО, 17 апр — РИА Новости. Горняков выводят из шахты «Талдинская-Кыргайская» в Кузбассе из-за повышения СО в воздухоподающем стволе, горения нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.

Источник: © РИА Новости

«Шахта Талдинская Кыргайская, Прокопьевск. Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподаюшем стволе (горения нет), произвели реверс воздушной струи, дыма в горных выработках нет, газовая атмосфера в норме. В шахте было 122 человека, 60 человек уже вышло согласно ПЛА, угрозы жизни нет», — сообщили РИА Новости в региональном минуглепроме.

В региональном главке МЧС уточнили РИА Новости, что на предприятие выехали горноспасатели. От МЧС привлечено 30 человек и две единицы техники.