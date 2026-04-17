На Запорожской АЭС произошел второй за неделю блэкаут

Вечером 16 апреля на Запорожской АЭС временно отключилось электричество. Это второй блэкаут на станции менее чем за неделю и 14-й раз за время российской военной операции на Украине, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Источник: РИА "Новости"

«Связь была восстановлена примерно через 40 минут. Причина отключения электроэнергии пока неизвестна. Группа МАГАТЭ на объекте проводит расследование и следит за ситуацией», — указано в сообщении МАГАТЭ в X. Блэкаут подчеркивает сохраняющуюся нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью, отметил господин Гросси.

В предыдущий раз внешнее электроснабжение ЗАЭС было отключено утром 14 апреля. Спустя несколько часов в тот же день его восстановили. Блэкаут произошел из-за действия автоматической защиты: была отключена единственная работающая линия «Ферросплавная-1». Вторая линия — «Днепровская» — отключена с 24 марта.

