Мошенники массово звонят гражданам под видом сотрудников «Почты России»

Для закрепления курьера за получателем звонящие просят назвать адрес и время доставки, а также продиктовать специальный код подтверждения, который, по их словам, придет от «Почты России». На самом деле злоумышленники так пытаются войти в личный кабинет и посмотреть дополнительную информацию. Далее они будут пробовать оформить кредит в «Почта банке» или списать денежные средства со счета. Если это не получается, то на электронную почту и в мессенджере Max может прийти сообщение о входе в аккаунт Госуслуг с украинского IP-адреса. Мошенники обычно используют похожие сочетания с официальными адресами, подменяя и меняя местами буквы. После этого будет звонить лжесотрудник правоохранительных органов и требовать перевести средства на «безопасный счет».