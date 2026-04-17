Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователь из Тольятти сфабриковала материалы уголовного дела

В Самарской области следователя приговорили к трем годам колонии, но дали отсрочку.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти вынесли приговор старшему следователю полиции, которая сфабриковала материалы уголовного дела. Она расследовала дело о тяжком преступлении и внесла ложные сведения в комплексную бухгалтерскую и финансово-аналитическую судебную экспертизу.

«Вышеуказанное заключение было представлено в материалы уголовного дела в качестве доказательства», — рассказали в суде.

Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима, ей запретили работать в полиции на два года. Суд предоставил осужденной отсрочку до момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Судя по данным на сайте суда, речь идет об Ирине Учваткиной, а приговор огласили 3 апреля, пишет oboz.info.

СК