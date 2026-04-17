В Перми будут судить банду лжеюристов, обманувших 97 человек на 5 млн рублей

Пермская полиция направила в суд уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУВД.
Всем подозреваемым предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).
Организатор банды создал коммерческую организацию, которая на протяжении двух лет занималась обманом пермяков, обещая им бесплатную юридическую помощь. Мошенники обещали разобраться в трудовых спорах, пенсионных вопросах, получении различных социальных льгот и других проблемах. Брали за свои услуги от 36 до 200 тысяч рублей.
Действовала группа так. Были созданы кол-центры, откуда операторы обзванивали пермяков, предлагая им бесплатную правовую поддержку. При этом они гарантировали стопроцентный успех в любой ситуации. Давали также свою рекламу в интернете. Как итог, от их действий пострадали 97 жителей Перми, отдавших жуликам порядка пяти миллионов рублей.
Если суд признает мошенников виновными, они могут лишиться свободы на десять лет.