В Ростовской области мужчина может получить срок за незаконный вылов раков. Сотрудники правоохранительных органов Орловского района в рамках профилактического рейда «Путина-2026» пресекли деятельность браконьера. 48-летний житель региона организовал незаконную рыбалку в запретный нерестовый период и успел добыть 359 раков.