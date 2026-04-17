В Ростовской области мужчина может получить срок за незаконный вылов раков. Сотрудники правоохранительных органов Орловского района в рамках профилактического рейда «Путина-2026» пресекли деятельность браконьера. 48-летний житель региона организовал незаконную рыбалку в запретный нерестовый период и успел добыть 359 раков.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, сумма нанесённого ущерба водным экосистемам предварительно составляет свыше 84 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов»). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.