Доверили самое дорогое: Воспитательница детсада уложила ребёнка спать и случайно задушила его

Трагедия произошла в декабре 2022 года в детском саду Fairytales Day Nursery в Дадли. Воспитательница Кимберли Куксон, которой на тот момент было 20 лет, укладывала спать 14-месячного Ноя Сибанда. Ребёнка плотно завернули в спальный мешок и накрыли одеялом так, что он оказался без возможности свободно дышать. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, запись позже стала ключевым доказательством в суде.