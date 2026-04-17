В Оренбургской области найдено авто подозреваемого в нападении на полицейских

Подозреваемый установлен — это Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Он разыскивается за совершение особо тяжкого преступления. По предварительным данным, преступник может быть вооружен автоматическим оружием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.