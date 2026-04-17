В Оренбургской области найдено авто подозреваемого в нападении на полицейских

В Оренбургской области найден автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в администрации Новотроицка.
Транспортное средство обнаружили в районе поселка Белошапка. Поиски злоумышленника продолжаются. В региональном управлении МВД отметили, что подозреваемый может скрываться в гористой местности. Для его розыска задействован вертолет Росгвардии.
Инцидент произошел накануне в поселке Аккермановка. При попытке задержания мужчина открыл огонь по силовикам. В результате один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Подозреваемый установлен — это Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Он разыскивается за совершение особо тяжкого преступления. По предварительным данным, преступник может быть вооружен автоматическим оружием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.