В Прикамье эвакуировали кадетскую школу из-за сообщения о минировании

Специалисты с собаками тщательно осмотрели все кабинеты и помещения школы, а также прилегающую территорию.

Кадетскую школу № 1 эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили в администрации Добрянского муниципального округа.

Утром 17 апреля ученик добрянской школы сообщил директору, что в мессенджере ему пришло сообщение о минировании Кадетской школы № 1. Информация поступила в 9:09.

На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы. Школьников и педагогов эвакуировали. Специалисты с собаками тщательно осмотрели все кабинеты и помещения школы, а также прилегающую территорию.

Взрывных устройств обнаружено не было. Все службы подтвердили, что школа безопасна для нахождения детей и взрослых. Учебный процесс возобновлён в обычном режиме, занятия проходят по расписанию.

В администрации напомнили, что заведомо ложная информация о минировании является преступлением, и виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, что в марте по Пермскому краю прокатилась волна угроз учебным заведениям. Сообщения поступали на электронные почты образовательных учреждений. К счастью, все они оказались ложными.