В Петербурге сбежавший из части военный убил конвоира

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей.
Как установило следствие, военнослужащего задержали в Петрозаводске сотрудники розыска части. При его конвоировании обратно в расположение подразделения 16 апреля около 20:00 в Санкт-Петербурге он сумел отвлечь сопровождающих, после чего нанес одному из них несколько ножевых ранений.
После нападения подозреваемый попытался скрыться, однако его оперативно задержали. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.