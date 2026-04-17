В Прикамье потушили первый в сезоне лесной пожар

Первый лесной пожар в этом году ликвидировали в Прикамье, сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Возгорание произошло 16 апреля в Закамском лесничестве (Краснокамское участковое лесничество). Пожар обнаружили с помощью системы космического мониторинга. Его площадь составила 0,1 гектара. На тушение выезжали 7 лесных пожарных Пермской лесопожарной станции.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём, то есть человеческий фактор. По состоянию на 17 апреля действующих возгораний в лесном фонде региона нет.
В минприроды напоминают: если заметили огонь в лесу, звоните в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах.