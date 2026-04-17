Поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей полгода назад, возобновлены: какие версии пропажи рассматриваются сейчас

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае возобновились поиски семьи Усольцевых, пропавшей без вести 28 сентября 2025 года. Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель», с 17 по 19 апреля в поселок Кутурчин на Кутурчинском белогорье выехали пять специалистов Красноярского поисково-спасательного отряда на четырех единицах техники.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной и собакой ушли на дневную прогулку по живописному маршруту и не вернулись. В их поисках участвовали почти полторы тысячи человек, но результата это не дало. Следствие по-прежнему придерживается версии несчастного случая. Криминальные версии, как и предположения о том, что семья могла сбежать, не подтвердились.

Известно, что на турбазе Усольцевы интересовались дорогами к скальным массивам Буратинка и Мальвинка. Ирина увлекалась мистическими «местами силы» и могла уговорить мужа отправиться на поиски «камня желаний», которых на Белогорье, скорее всего, не меньше двух. Не исключено, что семья могла просто заблудиться. Также допускается, что Усольцевы могли провалиться в карстовый колодец или пещеру с вертикальным входом, сбиться с пути во время непогоды или столкнуться с диким зверем.

Сейчас снег в районе поисков тает. Спасатели используют беспилотники, чтобы обследовать освободившиеся участки. Масштабные поиски возобновятся не раньше мая, когда снег сойдет окончательно. К поисках пропавшей семьи обещают подключить специалистов с профессиональными металлодетекторами.

Как ранее писал KP.RU, сын Ирины Даниил Баталов обозначил возможную причину исчезновения родственников. Речь идет об отъезде семьи.