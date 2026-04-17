ГАИ: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

В Ярославле водитель автомобиля Mitsubishi Outlander 2004 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ГАЗ. В результате аварии оба водителя и девять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 7:05 на путепроводе в районе дома 74 по проспекту Октября.
— На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция Ярославской области призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, соблюдать требования правил дорожного движения, — передает Telegram-канал ведомства.
3 апреля близи села Новозахаркино в Саратовской области опрокинулся автобус Hyundai, в результате чего водитель транспортного средства погиб, а четырех детей и двоих взрослых госпитализировали. Позднее число пострадавших в ДТП возросло до десяти человек.