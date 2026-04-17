Бывшего проректора ПИМУ Сергея Вожика начали судить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Вследствие обнаружения фактов мошенничества, в Нижнем Новгороде начался судебный процесс над бывшим проректором ПИМУ Сергеем Вожиком, Вячеславом Матвеичевым, возглавлявшим службу закупок учебного заведения, и Михаилом Грошевым, учредителем компании «Биологик».
Обвинение связано с приобретением медицинских тренажеров по необоснованно высоким ценам, что, по версии следствия, привело к хищению 672 тысяч рублей. Кроме того, поставщик оборудования проходит по делу как лицо, давшее взятку Сергею Хрулеву, бывшему главе реабилитационного института ПИМУ, для обеспечения победы «Биологик» на тендере.
Обвиняемые сотрудники полностью отрицают причастность к хищению денежных средств. Они утверждают, что в цену контракта была включена компенсация за ранее поставленную беговую дорожку улучшенной модификации. Также они подчеркивают, что Михаил Грошев оказал существенную поддержку университету, подарив ему аппарат УЗИ и другое оборудование общей стоимостью свыше 1,2 миллиона рублей.
Важно отметить, что Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ), который выступает потерпевшей стороной, не имеет претензий к лицам, проходящим по делу. Представитель университета уточнил, что предполагаемый ущерб был полностью возмещен Михаилом Грошевым, и выразил сомнение в корректности определения источника финансирования закупки следственными органами. Также Сергей Вожик обжаловал увольнение из вуза.
Ранее экс-директор института ПИМУ признал вину в получении взятки. Сергея Хрулева обвинили в мошенничестве при закупке оборудования для реабилитации. Сумма составила 900 тыс. рублей.