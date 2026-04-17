В прокуратуре назвали причину пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Заведено уголовное дело по статье об уничтожении и повреждение имущества по неосторожности.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в здании торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде возник при проведении работ с использованием источника повышенной опасности. О том, что было допущено возгорание материалов системы вентилируемого фасада, сообщает 17 апреля областная прокуратура.

Пожар случился 5 апреля днем. В результате в здании ТЦ зафиксировали уничтожение и повреждение имущества в крупном размере.

После ЧП завели уголовное дело по статье об уничтожении и повреждение имущества по неосторожности.

Ход расследования — на контроле прокуратуры.