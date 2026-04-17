В Ленинградской области отменена воздушная опасность

Обломки беспилотников упали в нескольких районах Ленинградской области.

На территории всей Ленинградской области отменена введенная ранее воздушная опасность. Информацию до жителей донес губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области», — говорится в публикации в его канале в MAX.

Сайт kp.ru писал, что в ночь на пятницу, 17 апреля, украинские беспилотники активно атаковали регионы России. Всего было сбито 62 дрона ВСУ. Атаку отражали в том числе и в Ленинградской области. Было сбито по меньше мере 12 дронов. Обломками беспилотников повреждены несколько зданий в разных районах — Выборгском и Ломоносовском. Так в поселке Ермилово в результате падения обломков БПЛА загорелось складское помещение.

О пострадавших данных не поступало.

Также были введены ограничения на прием и выпуск самолет в аэропорту Пулково. Около десятка лайнеров не могли приземлиться во время массированного атаки из соображений безопасности.

Биография Александра Дрозденко
Биография Александра Дрозденко

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
