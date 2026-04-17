Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В райцентре под Воронежем автомобилистка на «Шкоде Фабиа» врезалась в КамАЗ

Женщина за рулем «Шкоды» пострадала в ДТП с грузовиком в воронежских Семилуках.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшей в воронежских Семилуках.

ДТП произошло в 12.50 на улице Ленина. 51-летняя автомобилистка на «Шкоде Фабиа», следовавшая со стороны улицы 25 лет Октября в направлении улицы Рязанцева, по предварительным данным Госавтоинспекции, при совершении маневра разворота вне перекрестка не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и врезалась в попутный «КамАЗ».

Автомобилистка попала в больницу с травмами.

За 16 апреля в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 106 ДТП, в них в пострадали 15 человек и один погиб.