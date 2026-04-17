СМИ: Адвоката лидера Тамбовской ОПГ задержали за покушение на убийство

Адвоката лидера Тамбовской ОПГ Сергея Крикуна задержали за покушение на убийство в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, юриста, представлявшего интересы в том числе главного криминального авторитета города Владимира Барсукова-Кумарина, известного по прозвищам «Кум» и «Ночной губернатор», задержали за преступление, совершенное еще в 1997 году.
— 7 октября 1997 года Крикун приехал к дому своего знакомого на улице Уточкина, зашел в парадную и стал ждать. Когда потерпевший поднялся на лифте, нападавший открыл огонь и, по версии следствия, выпустил в него не менее четырех пуль. Решив, что мужчина убит, стрелявший скрылся с места преступления, — говорится в публикации.
Авторы материала добавили, что потерпевший выжил благодаря помощи врачей. Спустя годы следователи ГСУ СК по Петербургу вновь изучили материалы дела, повторно допросили пострадавшего и провели опознание по фотографии. В результате следствие установило причастность Крикуна.
— По месту жительства Крикуна уже прошли обыски. Возбуждено уголовное дело, — сказано в сообщении.
Ранее Мособлсуд вынес приговор криминальному авторитету Косте Большому, чью банду считали одной из самых жестоких и законспирированных ОПГ в России 90-х годов. На счету этой группировки 21 убийство, в том числе расстрел главы Сергиева Посада Евгения Душко.