Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Адвоката лидера Тамбовской ОПГ задержали за покушение на убийство

Адвоката лидера Тамбовской ОПГ Сергея Крикуна задержали за покушение на убийство в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, юриста, представлявшего интересы в том числе главного криминального авторитета города Владимира Барсукова-Кумарина, известного по прозвищам «Кум» и «Ночной губернатор», задержали за преступление, совершенное еще в 1997 году.

— 7 октября 1997 года Крикун приехал к дому своего знакомого на улице Уточкина, зашел в парадную и стал ждать. Когда потерпевший поднялся на лифте, нападавший открыл огонь и, по версии следствия, выпустил в него не менее четырех пуль. Решив, что мужчина убит, стрелявший скрылся с места преступления, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что потерпевший выжил благодаря помощи врачей. Спустя годы следователи ГСУ СК по Петербургу вновь изучили материалы дела, повторно допросили пострадавшего и провели опознание по фотографии. В результате следствие установило причастность Крикуна.

— По месту жительства Крикуна уже прошли обыски. Возбуждено уголовное дело, — сказано в сообщении.

Ранее Мособлсуд вынес приговор криминальному авторитету Косте Большому, чью банду считали одной из самых жестоких и законспирированных ОПГ в России 90-х годов. На счету этой группировки 21 убийство, в том числе расстрел главы Сергиева Посада Евгения Душко. Костю и его сообщников неоднократно ловили, но каждый раз отпускали за неимением доказательств.