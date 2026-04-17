СК срочно возобновил поиски Усольцевых с помощью БПЛА

В Красноярском крае возобновили поиски Усольцевых, которые загадочно исчезли на Кутурчинском Белогорье больше полугода назад. При этом погода сейчас не особо располагает к тому, чтобы на месте пропажи семьи вести какие-то розыскные мероприятия. А тут еще и волонтеров привлекли, которых с середины октября 2025 года не допускали к поисковой операции. Появились зацепка, новые данные, улики, которые срочно нужно отработать? Подробновти выясняла корреспондент krsk.aif.ru.
Усольцевых будут вновь искать с воздуха.
«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района. Будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда», — сообщили в официальном релизе в КГКУ «Спасатель».
Из техники у спасателей — бураны и машина УАЗ, которая доставит специалистов к месту поиска.
«Мы работаем по заявке СК. Ребята только на месте узнают, какой квадрат им нужно будет обследовать. Первый выезд на местность, где пропали люди, запланирован на дневное время 17 апреля», — сообщил корреспонденту krsk.aif.ru представитель «Спасателя» Александр Якимов.
В Следкоме рассказали, что в поисках Усольцевых на этот раз будет использован квадрокоптер. Но ранее в СМИ сообщалось и о применении металлоискателей. Мол, это поможет обнаружить какие-то вещи, которые были при пропавших, а значит, и самих исчезнувших.
«На Кутурчине еще лежит снег. Просто при помощи БПЛА будет обследован определенный квадрат. Никакие металлоискатели там не нужны. С их помощью мы ищем орудия преступления: ножи, топоры, и т.д. Тут они зачем?» — объяснила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Началась активная фаза поисков Усольцевых?
Но сами следователи дроном управлять не будут. В поисках такая техника обычно используется волонтерами-поисковиками. И в СК подтвердили, что для этого приглашены участники отряда «ЛизаАллерт». Хотя после того, как свернули активную фазу, их к мероприятиям на Кутурчине не привлекали.
«Это совместный выезд сотрудников Следственного комитета, полиции, КГКУ “Спасатель” и добровольцев отряда “ЛизаАлерт” Красноярского края, чтобы на месте оценить возможности проведения поиска. Этот выезд — не возобновление активной фазы, а необходимый этап для определения дальнейших формата и объёма работ», — дала ответ корреспонденту krsk.aif.ru представитель поискового отряда Серафима Чооду.
Примечательно, что именно 17 апреля, когда возобновили поиски, погода в регионе ухудшилась. Если до этого днем столбик термометра поднимался выше нуля, то сейчас, по данным синоптиков, он может опуститься до −10 градусов, а в тайге, скорее всего, будет еще холоднее. Но ведь такие операции планируют по погодным условиям. Значит, появились какие-то новые данные, раз есть срочность? В СК пока это не подтверждают.
Как пропали Усольцевы?
Напомним, супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь и старая собака породы корги вышли на туристическую трапу в районе Минской петли 28 сентября 2025 года. Тревогу забила помощница Ирины, когда та в нужное время не появилась на работе. Искать семью начали только 1 октября после заявления о пропаже в полицию.
Активная фаза поисков продолжалась до 12 октября. В ней приняло участие больше 1500 тысяч человек, в том числе добровольцы из разных регионов России. Свернули операцию из-за погодных условий — на Кутурчинском Белогорье выпал глубокий снег. Сойдет он, как рассказал синоптик, не раньше середины мая. Вот тогда искать Усольцевых и планируют активно.
За судьбой семьи продолжает следить вся страна. Появляются новые версии и домыслы. Но основной возможной причиной пропажи Усольцевых в СК называют несчастный случай. Об ошибках, которые привели к этому нам рассказал авторитетный эксперт в сфере туризма.