Спасатели второй день разбирают завалы дома в Туапсе после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. Спасатели ведут разбор завалов дома в Туапсе, разрушенного от атаки украинских БПЛА в ночь на четверг, под ними может находиться 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.

Источник: © РИА Новости

Глава города Сергей Бойко в четверг в своём Telegram-канале сообщал, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. В пресс-службе администрации города уточнили, что работы по разбору завалов разрушенных домов ещё ведутся, под обломками может находиться один из пострадавших.

«(Завалы разрушенного дома — ред.) ещё разбирают. Ребёнка не нашли», — сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идёт о 14-летней девушке, объявленной погибшей.

Прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА в ночь на четверг. В Туапсе повреждения получили 60 домов и три социально значимых объекта. Сообщалось о двоих погибших. За медицинской помощью обратились пять человек, один госпитализирован. В ПВР находятся 22 человека, четыре семьи размещены в гостинице.

