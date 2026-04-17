Спасатели второй день разбирают завалы дома в Туапсе после атаки БПЛА

Глава города Сергей Бойко в четверг в своём Telegram-канале сообщал, что в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли два человека, 14-летняя девочка и взрослая девушка. В пресс-службе администрации города уточнили, что работы по разбору завалов разрушенных домов ещё ведутся, под обломками может находиться один из пострадавших.
«(Завалы разрушенного дома — ред.) ещё разбирают. Ребёнка не нашли», — сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идёт о 14-летней девушке, объявленной погибшей.
Прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА в ночь на четверг. В Туапсе повреждения получили 60 домов и три социально значимых объекта. Сообщалось о двоих погибших. За медицинской помощью обратились пять человек, один госпитализирован. В ПВР находятся 22 человека, четыре семьи размещены в гостинице.