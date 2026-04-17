Мужчину осудят за смертельное ДТП в Выксе

24-летний мужчина предстанет перед судом за смертельное ДТП в Выксе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло вечером 23 ноября 2024 года. Водитель, двигаясь по автодороге Борковского проезда, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она погибла. Уголовное дело в отношении водителя было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
«В целях уклонения от уголовной ответственности за содеянное водитель выдвинул свою версию произошедшего ДТП, которая впоследствии была опровергнута заключением автотехнической судебной экспертизы», — рассказали правоохранители.
Уголовное дело в данный момент уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
