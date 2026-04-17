Мужчину осудят за смертельное ДТП в Выксе

ДТП произошло вечером 23 ноября 2024 года. Водитель, двигаясь по автодороге Борковского проезда, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она погибла. Уголовное дело в отношении водителя было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ.