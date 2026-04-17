Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину осудят за смертельное ДТП в Выксе

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

24-летний мужчина предстанет перед судом за смертельное ДТП в Выксе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло вечером 23 ноября 2024 года. Водитель, двигаясь по автодороге Борковского проезда, сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она погибла. Уголовное дело в отношении водителя было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

«В целях уклонения от уголовной ответственности за содеянное водитель выдвинул свою версию произошедшего ДТП, которая впоследствии была опровергнута заключением автотехнической судебной экспертизы», — рассказали правоохранители.

Уголовное дело в данный момент уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.