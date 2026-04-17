В Кузбассе горняков экстренно выводят из шахты «Талдинская-Западная»: что случилось

В Кузбассе из шахты «Талдинская-Кыргайская» выводят горняков из-за повышенного уровня СО в воздухоподающем стволе, пожара нет. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
«Шахта Талдинская-Кыргайская, Прокопьевск. Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподаюшем стволе (горения нет), произвели реверс воздушной струи, дыма в горных выработках нет, газовая атмосфера в норме», — говорится в материале издания.
На предприятие выехали горноспасатели, привлечено 30 человек и две единицы техники МЧС. Продолжается расследование случившегося. Отмечается, что в шахте было 122 человека. Практически половина горняков, работающих на шахте, эвакуировалась, угрозы их жизни нет.
Ранее KP.RU сообщил, что горняков в ЛНР 6 апреля эвакуировали из шахты «Белореченская», но только всему виной не ЧП и не срабатывания датчиков. Украинские боевики нанесли удар по шахте, из-за чего возникла угроза обрушения.