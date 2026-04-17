Полиция задержала 23 нелегальных иностранца в Анапе

В Анапе задержаны 23 гражданина республик Средней Азии за нарушение миграционного законодательства. Операцию по выявлению иностранцев, незаконно пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории России, провели сотрудники полиции при содействии Отделения УФСБ России по Краснодарскому краю.
Всем задержанным предъявили административные обвинения. На каждого из них составлены материалы по статье о нарушении режима пребывания в Российской Федерации. Дополнительно, в отношении троих задержанных составлены протоколы по статье 18.10 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства.
Санкции, предусмотренные указанными статьями, включают в себя наложение административного штрафа с последующим принудительным выдворением за пределы страны.
Полиция Кубани в очередной раз напоминает работодателям о необходимости строго соблюдать миграционное законодательство.
«Привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешительных документов, либо находящихся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания, влечет административную ответственность. Наказание предусмотрено статьей 18.15 КоАП РФ и может включать как наложение штрафа, так и приостановление деятельности организации», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.