В Челябинской области задержан виновник ландшафтного пожара — он «выжигал» клещей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все началось с того, что диспетчер Увельского лесхоза по камерам видеонаблюдения зафиксировал задымление вблизи бора «Городская сопка». На место выехало подразделение МЧС, возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Буквально через полчаса диспетчер заметил повторное задымление на том же участке.
Во время повторного выезда был задержан виновник пожара. «Гражданин заявил, что специально сжигает сухую траву — в целях борьбы с клещами. Он будет привлечен к административной ответственности», — прокомментировали в Главном управлении лесами региона.
В пресс-центре областного Главка МЧС рассказали, в Троицком городском округе огнеборцы ликвидировали 2 очага ландшафтного пожара на площади 2 гектара. Оперативное применение сил позволило не допустить большой беды.
«Причиной инцидента стал поджог, который совершил пастух. Свои действия он объяснил так: поджег поле, чтобы уменьшить количество насекомых. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф до 15 тыс. рублей», — говорится в комментарии.