В Добрянке эвакуировали кадетскую школу из-за сообщения о минировании

В городе Добрянка Пермского края утром 17 апреля была эвакуирована Кадетская школа № 1. Причиной стало сообщение о возможном минировании.
По информации администрации Добрянского округа, около 9:09 ученик сообщил директору школы, что получил в мессенджере предупреждение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании учебного заведения.
После этого было принято решение срочно вывести из школы учеников и сотрудников. Все находившиеся в здании покинули помещение. На место оперативно прибыли экстренные службы.
«Службы со специально обученными собаками тщательно осмотрели все кабинеты и помещения школы, чтобы обеспечить безопасность учеников и сотрудников. По итогам проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было. Все службы подтвердили, что школа безопасна для нахождения детей и взрослых», — сообщили в администрации. Учебный процесс возобновляется в обычном режиме. Занятия будут проходить по расписанию.