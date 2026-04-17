Волгоградские чиновники потратили школьные 1,5 млн на мебель для своих кабинетов

В Волгоградской области двое заместителей главы муниципального района подозреваются в превышении полномочий при закупке мебели и техники, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Городищенский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела против этих чиновников. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности, что затронуло интересы несовершеннолетних.
По данным следствия, в 2022 году обвиняемые, преследуя личные интересы, разработали преступный план. Их целью было приобрести мебель, компьютерную и бытовую технику. Якобы все это предназначалось для нужд образовательных учреждений района, но на самом деле имущество размещали в помещениях администрации муниципального образования.
Чтобы реализовать задуманное, они поручили главам школ и детских садов оформить закупки от имени образовательных учреждений. С 2022 по 2024 год заключили не менее 11 муниципальных контрактов на общую сумму около полутора миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет бюджетов образовательных организаций.
Закупленное имущество, включая офисную мебель, компьютерную технику, смартфоны, бытовую электронику и прочее, в образовательные учреждения так и не поступило. Все это разместили в кабинетах администрации.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.