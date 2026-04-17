Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Красноярска будут судить за кражу денег с банковской карты друга

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске местный житель предстанет перед судом за кражу 100 тысяч рублей с банковской карты друга. Как рассказали в краевом МВД, в дежурную часть с заявлением обратился 32-летний мужчина.

По словам горожанина, у него в квартире некоторое время жил приятель, который поругался с женой. Позже он помирился с супругой и уехал домой. Однако уже на следующий день потерпевший обнаружил, что с его счета пропали деньги. Мужчина сразу заподозрил друга, но тот на звонки не отвечал.

Полицейские выяснили, что друзья несколько раз вместе покупали продукты, поэтому гость знал пин-код от карты. В итоге 29-летний подозреваемый перевел деньги с чужого счета на свой.

Следователи завели и расследовали уголовное дело по статье «Кража». В ведомстве добавили, что горе-приятель уже вернул 100 тысяч рублей.