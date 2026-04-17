Жителя Красноярска будут судить за кражу денег с банковской карты друга

В Красноярске местный житель предстанет перед судом за кражу 100 тысяч рублей с банковской карты друга. Как рассказали в краевом МВД, в дежурную часть с заявлением обратился 32-летний мужчина.
По словам горожанина, у него в квартире некоторое время жил приятель, который поругался с женой. Позже он помирился с супругой и уехал домой. Однако уже на следующий день потерпевший обнаружил, что с его счета пропали деньги. Мужчина сразу заподозрил друга, но тот на звонки не отвечал.
Полицейские выяснили, что друзья несколько раз вместе покупали продукты, поэтому гость знал пин-код от карты. В итоге 29-летний подозреваемый перевел деньги с чужого счета на свой.
Следователи завели и расследовали уголовное дело по статье «Кража». В ведомстве добавили, что горе-приятель уже вернул 100 тысяч рублей.