Мошенники начали искать жертв по старым объявлениям

Авторы объявлений, размещенных на интернет-ресурсах, попали под прицел мошенников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники, представляясь покупателями, пишут пользователям, когда-то размещавшим объявления. Цель таких обращений — убедить жертв в актуальности публикации и заставить перейти по фишинговой ссылке.
— Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто. После этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают: «Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно», — информируют в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Ссылка ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию. Желая разобраться, почему старое объявление вновь появилось в сети, пользователь переходит по ссылке.
— Это первый этап мошеннической схемы. Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур, — предупредили в управлении МВД РФ.