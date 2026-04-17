Минобороны Румынии заявило о залетевшем на территорию страны беспилотнике

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Минобороны Румынии заявило, что беспилотник зашел в воздушное пространство республики в ночь на пятницу с территории Украины, чей был беспилотник, ведомство не сообщает.

Источник: © РИА Новости

«Системы ПВО отслеживали две воздушные цели, перемещавшиеся в приграничной зоне. Одна из целей вошла в воздушное пространство нашей страны, радиолокационный контакт с ней был потерян в 16 километрах к юго-востоку от Килия-Веке, над необитаемым районом», — говорится в сообщении МО Румынии.

В релизе ведомства не сообщается, кому принадлежит беспилотник, но есть осуждение действий российской стороны. Про действия украинской стороны, которая использует дроны для отражения атак, ничего не говорится.

В ведомстве отметили, что группа министерства национальной обороны готова отправить в пятницу утром исследовательскую миссию в соответствующий район.

НАТО усилила мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.

Москва не раз подчеркивала, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства стран Европы беспочвенны, никаких доказательств представлено не было.

