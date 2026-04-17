Автомобиль сгорел в результате ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

Водитель и пассажир автомобиля отделались легкими повреждениями и отказались от предложения медицинской помощи и госпитализации.

Автомобиль сгорел из-за ДТП на трассе М-7, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

16 апреля в 101-ю пожарно-спасательную часть города Володарска поступил сигнал о пожаре, охватившем легковой автомобиль и пешеходный переход. Инцидент произошел на 358-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Володарском муниципальном образовании.

Прибывшие на место пожарные расчеты столкнулись с открытым пламенем, которое распространилось не только на транспортное средство, но и на часть надземного перехода, а также на сухую траву. В ходе первичного разбирательства выяснилось, что возгорание автомобиля стало следствием дорожно-транспортного происшествия.

К счастью, в результате случившегося обошлось без жертв. Водитель и пассажир автомобиля отделались легкими повреждениями и отказались от предложения медицинской помощи и госпитализации.

Ранее два ряда Нижне-Волжской набережной жёстко встали из-за ДТП.