Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские чиновники купили технику для школ, а забрали себе

Замглавы района в Волгоградской области идут под суд.

В Волгоградской области двое заместителей главы Городищенского муниципального района предстанут перед судом. Их обвиняют в превышении полномочий при закупке мебели и техники.

В Волгоградском Следкоме рассказали, что в 2022 году чиновники разработали схему: оформляли закупки от имени школ и детских садов, а полученное имущество размещали в кабинетах администрации.

С 2022 по 2024 год заключили не менее 11 муниципальных контрактов на сумму около 1,5 млн рублей. Деньги шли из бюджетов образовательных организаций. В итоге офисная мебель, компьютеры, смартфоны и бытовая техника так и не попали в школы — всё осело в администрации. Таким образом нарушены права несовершеннолетних: средства, предназначенные для улучшения учебного процесса, использовали в интересах чиновников.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что другую сельскую чиновницу отправили под суд за мошенничество.