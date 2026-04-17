Волгоградские чиновники купили технику для школ, а забрали себе

В Волгоградской области двое заместителей главы Городищенского муниципального района предстанут перед судом. Их обвиняют в превышении полномочий при закупке мебели и техники.
В Волгоградском Следкоме рассказали, что в 2022 году чиновники разработали схему: оформляли закупки от имени школ и детских садов, а полученное имущество размещали в кабинетах администрации.
С 2022 по 2024 год заключили не менее 11 муниципальных контрактов на сумму около 1,5 млн рублей. Деньги шли из бюджетов образовательных организаций. В итоге офисная мебель, компьютеры, смартфоны и бытовая техника так и не попали в школы — всё осело в администрации. Таким образом нарушены права несовершеннолетних: средства, предназначенные для улучшения учебного процесса, использовали в интересах чиновников.
Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее сообщалось, что другую сельскую чиновницу отправили под суд за мошенничество.