Девять человек госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Ярославле

Девять человек, в том числе один ребенок, были доставлены в медицинские учреждения Ярославля после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По данным областной Госавтоинспекции, всего в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на проспекте Октября пострадали 11 человек.
Как уточнили в Минздраве Ярославской области, восемь пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. Один ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в состоянии средней тяжести.
В настоящий момент всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП, поставлены на контроль в прокуратуре Ярославской области. Также надзорное ведомство проконтролирует исполнение требований законодательства при оказании пострадавшим всей необходимой медицинской и иной помощи.