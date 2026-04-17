Девять человек госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Ярославле

В Ярославле девять человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на проспекте Октября. По данным Минздрава, состояние одного пострадавшего ребенка оценивается как средней тяжести.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Девять человек, в том числе один ребенок, были доставлены в медицинские учреждения Ярославля после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным областной Госавтоинспекции, всего в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на проспекте Октября пострадали 11 человек.

Как уточнили в Минздраве Ярославской области, восемь пострадавших были доставлены в больницу имени Соловьева. Один ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП, поставлены на контроль в прокуратуре Ярославской области. Также надзорное ведомство проконтролирует исполнение требований законодательства при оказании пострадавшим всей необходимой медицинской и иной помощи.