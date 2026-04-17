Впервые с осени 2025 года к поиску Усольцевых вновь привлекли волонтеров

Ранее после прекращения активной фазы поисков, на место пропажи семьи Усольцевых выезжали только профессионалы.

Спустя более полугода с момента загадочного исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье, поисковые мероприятия возобновлены с участием волонтеров. Это первое привлечение добровольцев к операции с середины октября 2025 года, когда активная фаза поисков была приостановлена из-за непогоды.

Решение о возобновлении поисков, несмотря на сложные погодные условия, указывает на возможное появление новых данных или зацепок. На Кутурчинском Белогорье, где еще лежит снег, поисковую операцию проводят следователи СК, полицейские, спасатели и волонтеры.

«Это совместный выезд сотрудников Следственного комитета, полиции, КГКУ “Спасатель” и добровольцев отряда “ЛизаАлерт” Красноярского края, чтобы на месте оценить возможности проведения поиска. Этот выезд — не возобновление активной фазы, а необходимый этап для определения дальнейших формата и объёма работ», — пояснила корреспонденту krsk.aif.ru представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Искать Усольцевых будут при помощи БПЛА. Беспилотник в операции применят именно волонтеры.

Напомним, семья Усольцевых — супруги, их пятилетняя дочь и собака — пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода. Активные поиски с привлечением более полутора тысяч человек, включая добровольцев со всей России, не дали результатов и были остановлены из-за выпавшего снега.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше