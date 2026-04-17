В Туапсе второй день горит морской терминал — что с воздухом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Туапсе второй день тушат возгорание морского терминала после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Источник: РИА "Новости"

К ликвидации пожара привлечены 177 человек и 56 единиц техники.

«Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха: максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы», — уточняется в сообщении.

В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.

В муниципалитете ввели режим ЧС. Отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организовали дежурные группы.

Следственный комитет РФ по факту атаки и гибели людей возбудил уголовное дело.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше