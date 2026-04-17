В Красноярском крае из-за детской шалости едва не сгорел жилой дом

В селе Шалинское едва не сгорел жилой дом.

Утром 17 апреля в селе Шалинское из-за детской шалости едва не сгорел жилой дом. Как рассказали в МЧС Красноярского края, на улице Набережная ребятишки двух и четырех лет, играя, подожгли матрас. В это время их мама спала.

Однако от резкого запаха дыма женщина проснулась, вызвала пожарных и вместе с детьми выбежала из здания. Спустя четыре минуты на место прибыли спасатели. Еще 17 минут им понадобилось на полную ликвидацию возгорания на площади двух «квадратов».

В ведомстве напоминают: не забывайте объяснить детям, чем опасны игры с огнем.