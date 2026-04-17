Двух мужчин застали в женском туалете и избили в Уральске

В Уральске совершено нападение на двух мужчин
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован факт противоправных действий в отношении двух мужчин.
«В ходе проверки установлено, что 17 февраля текущего года в одном из баров Уральска двум мужчинам были нанесены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, который совершил противоправные действия, был установлен и доставлен в полицию», — рассказали в департаменте.
В настоящее время по делу проводятся все необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление личностей потерпевших и всех обстоятельств происшествия. Действиям обоих потерпевших также будет дана правовая оценка.
Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.