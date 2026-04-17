Ни пилы, ни денег: мошенники обманули мужчину из Уссурийска на 115 тысяч

Полиция Уссурийска фиксирует всплеск интернет-мошенничеств. Так, житель села Воздвиженка перевел мошенникам более 110 тысяч рублей за циркулярную пилу, которую так и не получил, а 20-летняя студентка лишилась 78 тысяч при попытке продать маникюрный набор — лже-покупатель выудил у нее данные карты, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморью.
«В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 50-летнего жителя села Воздвиженка, который решил приобрести циркулярную пилу стоимостью 110 000 рублей […] Договорившись о сделке, мужчина перевел денежные средства на подконтрольные незнакомцу реквизиты и оплатил стоимость доставки — 5 000 рублей. После перевода денег лже-продавец перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.
Помимо жителя Воздвиженки, в январе аналогичным способом попались еще трое уссурийцев в возрасте от 42 до 56 лет. Они перевели деньги за газонокосилку, вышивальную машинку и даже болотоход. Во всех случаях продавец исчезал сразу после получения оплаты.
Также страдают и продавцы. 20-летняя студентка разместила объявление о продаже маникюрного набора. Лже-покупатель попросил ее электронную почту, а затем прислал ссылку для «оформления сделки». Девушка ввела там реквизиты карты, чтобы получить деньги, но вместо этого лишилась 78 тысяч рублей.
По каждому факту полиция уже возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Правоохранители вновь призывают приморцев не переводить предоплату незнакомцам и не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений.
