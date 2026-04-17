Ни пилы, ни денег: мошенники обманули мужчину из Уссурийска на 115 тысяч

Полиция Уссурийска фиксирует всплеск интернет-мошенничеств. Так, житель села Воздвиженка перевел мошенникам более 110 тысяч рублей за циркулярную пилу, которую так и не получил, а 20-летняя студентка лишилась 78 тысяч при попытке продать маникюрный набор — лже-покупатель выудил у нее данные карты, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморью.