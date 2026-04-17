Легковой автомобиль загорелся после ДТП на трассе М-7 в Володарском округе

Водитель и пассажир от госпитализации отказались.

Источник: Время

Легковой автомобиль загорелся на 358 км трассы М-7 «Волга» в Володарском округе 16 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о произошедшем поступила диспетчеру 101 пожарно-спасательной части Володарска.

«На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение транспортного средства, частично наземного пешеходного перехода и сухой травы. Причиной возгорания автомобиля послужило дорожно-транспортное происшествие», — рассказали спасатели.

Водитель и пассажир получили незначительные травмы. От госпитализации они отказались.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.