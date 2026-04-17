В Красноярске второй день ищут пропавшую школьницу

В Красноярске второй день разыскивают 13-летнюю пропавшую школьницу. Утром 16 апреля около восьми часов она ушла из дома на улице Лесопарковой и до сих пор не вернулась.
Участники отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной распространили приметы девочки. Ее рост примерно 155 сантиметров, она худощавого телосложения, с темно-русыми волосами до плеч и карими глазами. В день исчезновения на подростке были черная кофта с капюшоном, светло-серые брюки-клеш и кроссовки черного цвета на платформе.
Волонтеры и полиция просят всех, кто знает, где сейчас может находиться пропавшая, немедленно сообщить об этом. Звонить можно в дежурную часть отдела полиции по номерам 002 или 8 (391) 249−01−48, а также по единому номеру вызова экстренных служб 112 или волонтерам по круглосуточному телефону 8−950−99−66−066.