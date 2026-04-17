Двух екатеринбуржцев обвинили в покушении на убийство пяти человек

Следствие установило, что 25 ноября примерно в 4:00 неизвестный поджег гараж, пристроенный к дому на ул. Скальная. Это было сделано с целью убийства находившихся в доме пяти человек, однако они смогли покинуть горящий дом и вызвали пожарных. В результате возгорания никто не пострадал, но сгорели часть дома, гараж, машины и мототехника. По подозрению в совершении этих преступлений был задержан Игорь Зибин — предполагаемый исполнитель, также был задержан Алексей Дмитрук как предполагаемый заказчик.