Экс-сотруднику екатеринбургского «Гортранса» дали 7 лет колонии за взятку

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику ЕМУП «Гортранс» Дмитрию Фурсику за взятку. Суд установил, что мужчина в период с 2018 по 2022 годы получал деньги от коммерческих фирм, поставлявших запчасти для автобусов.
— За деньги Фурсик осуществлял беспрепятственный приём, оприходование и оплату поставляемых деталей. При этом запчасти не всегда соответствовали условиям договоров, поставлялись без сертификатов, паспортов заводов-изготовителей и маркировки, нередко с нарушением сроков, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Всего мужчина получило более 2,6 миллиона рублей в качестве взятки.
Суд признал Фурсика виновным в совершении преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получении взятки в крупном размере». Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима, на 5 лет запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями и назначили штраф в размере полученной им взятки.
Деньги, полученные Фурсиком, арестованы. Также на его дом, гараж, земельный участок и деньги на банковских счетах наложен арест. Он будет сохранен до выплаты штрафа.